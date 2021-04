Inzidenz im Altmarkkreis Salzwedel steigt

Salzwedel. Nun ist auch im Altmarkkreis die Sieben-Tage-Inzidenz dreistellig. Sie beträgt aktuell 105,8. Das Gesundheitsamt verzeichnete mit Stand Freitag 12 Uhr 33 Corona-Neuinfektionen. Unter den Neuinfizierten sind Schüler und Lehrer zwei weiterer Schulen, informiert das Presseteam. Betroffen ist die Freie Grundschule in Depekolk. Dort ist für alle 45 Kinder und sechs Lehrkräfte Quarantäne bis einschließlich 20. April angeordnet worden.

An der Jeetzeschule in Salzwedel wurde eine weitere infizierte Person gemeldet. Für 33 Kinder der Klassenstufen 6, 7 und 8, die am 6. April am Präsenzunterricht teilgenommen haben, sowie für sechs Lehrer, die Kontakt zum Infizierten hatten, ist häusliche Isolation angeordnet.

Der Kreis bietet allen, deren Impfungen Ostern ausgefallen sind, Ersatztermine an. Sie werden in der kommenden Woche angerufen. Darüber hinaus werden für Impfwillige, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und impfberechtigt sind, kurzfristig Termine für den 16. und 17. April im Onlineportal www.impfterminservice.de freigeschaltet.

Testpflicht an den Schulen

Ab Montag gilt für Lehrer, Schüler, Personal und alle anderen Besucher zweimal pro Woche an allen Schulen Testpflicht. Wer keinen negativen Test vorweise, könne nicht am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung teilnehmen und dürfe die Einrichtungen nicht betreten. Anspruch auf Distanzunterricht bestehe nicht, erklärt das Presseteam. Die Testpflicht sei für Lehrkräfte dienstverpflichtend.

Bei positiven Ergebnissen eines Selbsttestes an Schulen müssen Schüler sofort isoliert und von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Die Nutzung des Schülerverkehrs soll vermieden werden. Ein PCR-Test über den Kinder- oder Hausarzt sei unverzüglich zu veranlassen.