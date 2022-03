Jetzt an der ersten Solarbank in Salzwedel im Netz surfen

Beim Sitzen neue Kräfte sammeln und gleichzeitig das Handy laden oder im Internet surfen, das ist nun an der Breiten Straße in Salzwedel möglich. Stadt und Avacon haben dort eine Solarbank aufgestellt.

Salzwedel - Es ist erst die dritte Solarbank im Altmarkkreis Salzwedel und die erste in der Kreisstadt: Am Donnerstag, 10. März, ist die Sitzmöglichkeit mit integrierter Photovoltaik-Technik an der Breiten Straße unweit des Rathausturmplatzes in Betrieb gegangen. An den kurzen Seiten der iBench genannten, smarten Sitzbank gibt es jeweils einen USB-Anschluss, über den elektronische Geräte jederzeit kostenlos geladen werden können. In der Sitzfläche sind Solarzellen und ein Akku integriert, der die Sonnenenergie speichert. Auf weißen Bereichen der Sitzfläche können Mobiltelefone auch induktiv geladen werden. Dazu müssen dafür geeignete Geräte lediglich auf diese Flächen gelegt werden.