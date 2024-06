Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Körperverletzung, Bedrohung und Ladendiebstahl – wegen dieser Delikte fielen Tatverdächtige unter 21 Jahren der Polizei in Sachsen-Anhalt vergangenes Jahr am häufigsten auf. Insgesamt gerieten 4.771 junge Menschen in das Visier der Polizei und damit etwa zehn Prozent mehr als noch im Jahr davor. In Salzwedel geht der Trend in die anderer Richtung.