Christian Krüger hatte kürzlich das Aus seines Restaurants bekanntgegeben. Nun melden sich verärgerte Kunden, die Gutscheine besitzen. Doch was passiert damit? Ein Salzwedeler Rechtsanwalt klärt auf.

Jurist erklärt - Das wird aus den Gutscheinen von Tisch 12 in Rohrberg

Gastronomie in der Altmark

Einige Gäste des "Tisch 12" in Rohrberg haben noch Gutscheine. Aber was wird damit?

Rohrberg - Das Aus von Tisch 12 in Rohrberg kam überraschend. Über Instagram hatte Inhaber Christian Krüger in einem emotionalen Video den Schritt erklärt: „Der Hauptgrund ist, und das muss man so ehrlich sagen, dass das Restaurant im Ort nicht angenommen wurde.“ Die gestiegenen Kosten hätten ihr übriges getan. Doch für die Gutschein-Besitzer ist das letzte Wort noch nicht geprochen.