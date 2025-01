Salzwedel. - Am Freitagvormittag klingelte in der Redaktion der Volksstimme das Telefon. Eine beunruhigte Salzwedelerin teilte mit, dass aktuell an der Schillerstraße Bäume sehr radikal beschnitten würden. War da jemand ohne Fachkenntnis am Werk? Bei einem Besuch am Ort des Geschehens waren dann tatsächlich mehrere sehr stark beschnittene Linden zu besichtigen. Mitarbeiter des Garten- und Landschaftsbaubetriebes Ernst Pengel aus Arendsee waren dort zugange, sägten und schredderten mit großen Maschinen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.