Keimzeit: Das Konzert in Salzwedel findet statt!

Alle Karteninhaber können aufatmen: Das Konzert der Kultband Keimzeit in Salzwedel findet am 18. September statt. Dafür gilt es aber einiges zu beachten.

Salzwedel - Nun also doch: Nach mehreren verschobenen Terminen und Austausch mit den Ämtern ist es Hanseat-Chef Marian Stütz gelungen, das Keimzeit-Konzert in Salzwedel stattfinden zu lassen. Im Gespräch mit der Volksstimme verrät er, was es zu beachten gibt. Außerdem hat er noch eine erfreuliche Nachricht für die Keimzeit-Fans.