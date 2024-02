Salzwedel - Die Spannung und die Ungeduld waren den Karnevalisten am Sonntag im Salzwedeler Freizeitcenter deutlich anzumerken. Bunt kostümiert warteten die Mädchen und Jungen gespannt auf den Einmarsch der Aktiven des Erdgas Carneval Clubs (ECC) sowie der verschiedenen Tanzgruppen. Als Kinderprinz Pepe II., unterstützt von Prinzessin Lilly I., seine närrischen Untertanen fragte, ob es losgehen kann, fiel die Antwort mehr als eindeutig aus. Das laute „Ja“ könnte wohl noch in den anderen altmärkischen Karnevalshochburgen zu hören gewesen sein. Im Anschluss gab es kein Halten mehr. Unter dem Motto „Es ist so weit, wir feiern die 5. Jahreszeit“ ging es rund am Chüdenwall.

Dabei war diese Ausgelassenheit nicht unbedingt selbstverständlich. Schließlich hatte ein großer Teil der Narrenschar bereits den Karnevalszug zuvor begleitet oder mit gestaltet.

Für den ersten Höhepunkt des Nachmittags sorgte die ECC-Tanzgruppe Fantasy. Verkleidet als kleine Köche, brachten die Jüngsten den Saal zum Beben.

Beim Luftballon-Wettaufblasen ging die Stimmung so richtig ab. Showtänze, Bonbon-Regen mit dem Prinzenpaar, Tanzeinlagen und nicht zuletzt das Funkenmariechen waren weitere Höhepunkte des karnevalistischen Treibens.„Der Kinderfasching liegt uns als Verein ganz besonders am Herzen. Schließlich sind es die jungen Hansestädter, die die schöne Tradition des Karnevals in Salzwedel weiterführen sollen“, sagte ECC-Chef Manfred Preuß. Er konnte am Sonntag auf zwei runde Jahrestage zurückblicken. Seit 40 Jahren steht er an der Spitze des Salzwedeler Karnevals. In dieser Funktion erlebte Preuß seinen 30. Karnevalsumzug mit.

Einen weiteren karnevalistischen Höhepunkt hat der ECC für Sonnabend, 9. März, geplant. Um 19 Uhr beginnt im Freizeitcenter die beliebte „etwas andere Frauentagsparty“. Informationen dazu sind direkt am Veranstaltungsort erhältlich.