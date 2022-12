Kinderärzte in Salzwedel total überlastet

Salzwedel - Welche Eltern kennen das nicht: Das Kind fiebert, ist quengelig, will nichts essen. Also ab zum Kinderarzt. Dort will jeder möglichst schnell dran kommen. Doch das ist momentan nicht so einfach. Die Welle von Infektionen mit dem Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV), die zu vermehrten Fällen von Influenza und fieberhaften Magen-Darm-Erkrankungen führt, belastet die Kinderarztpraxen in und um Salzwedel. Auch die des Fachärztlichen Zentrums und die Kinderklinik am Salzwedeler Krankenhaus. Aber was sollen Eltern in ihrer Sorge tun?