Salzwedel. - Es hat sich bei den Beratungen über den Haushalt der Stadt bereits abgezeichnet: Nun liegen konkrete Zahlen vor, wie die Verwaltung die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten anpassen will. In der Krippenbetreuung soll eine Erhöhung um etwa 15 Prozent erfolgen. Hier schlagen sich die – aufgrund von Tarifsteigerungen – um 53 Prozent gestiegenen Personalkosten am stärksten nieder. Denn der Betreuungsschlüssel ist bei den Jüngsten mit einer Erzieherin, die sechs Kinder betreut, am höchsten. Im Kindergarten sind es 12 und im Hort 25 Jungen und Mädchen, um die sich eine pädagogische Kraft kümmert.

Geschwisterregel gilt weiter

In der Krippe sollen die Eltern künftig abhängig von der Betreuungszeit zwischen 20 und 30 Euro pro Monat mehr zahlen. Im Kindergarten erhöhen sich die Elternbeiträge um zehn Prozent (10 bis 15 Euro monatlich) und im Hortbereich um fünf Prozent (2 bis 5 Euro monatlich).

Dabei gilt weiterhin die „Geschwisterregel“. Das bedeutet, wenn eine Familie beispielsweise ein Hortkind hat, brauchen die Eltern für die jüngeren Geschwister, die in der Kita sind, nichts zu zahlen. Seit 2019 müssen sie nur noch für das älteste Kind Kostenbeiträge entrichten. Das hatte das Land im „Gute-Kita-Gesetz“ festgeschrieben, und das gilt nach wie vor, erklärt Doris Gensch, Chefin des Kita-Eigenbetriebs der Hansestadt.

Die Personalkosten machen in der Kinderbetreuung 75 Prozent aus. Aber auch für Energie und vieles andere muss weit mehr ausgegeben werden als noch vor einigen Jahren.

Daran könne auch kaum gespart werden. „Die Kinder müssen es warm haben, Licht muss auch sein, und die allgemeine Teuerungsrate merkt ja jeder im eigenen Portemonnaie“, sagt die Geschäftsführerin.

Anpassung gerechtfertigt

Die gestiegenen Sätze gelten, sofern der Stadtrat mit dem Vorschlag der Verwaltung mitgeht, für alle Träger von Kindereinrichtungen im Stadtgebiet. Thomas Wnuck, Vorstand des Vereins Kinderhouse, der die gleichnamige bilinguale Kita betreibt, findet Anpassung „gerechtfertigt und nach 13 Jahren längst überfällig“. Aus seiner Sicht ist es „ein kommunalpolitisches“ Versagen, dass sie nicht schon eher sukzessive und sozialverträglich erfolgt ist. Wie er aus eigener Erfahrung einschätzt, hätten sich auch die Betriebskosten in dieser Zeit fast verdoppelt. Die Leiterin vom Kinderhouse, Kerstin Klähn, hat ebenfalls bereits damit gerechnet, kritisiert allerdings, dass die gestiegenen Gehälter für die Erzieher nun „auf die Eltern umgelegt werden“.

Die Diakonie Altmark West hat eine Kita und einen Hort in Salzwedel. Geschäftsführerin Barbara Quast will zunächst abwarten, wie sich die Kommunalpolitik entscheidet. Eine moderate Erhöhung sei aber angesichts gestiegener finanzieller Aufwendungen angemessen.

208.000 Euro mehr

Von „moderat“ spricht auch die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage, die zunächst am 13. Februar im Sozialausschuss zur Debatte steht. Die Einnahmen für die Stadtkasse würden bei einer Beibehaltung der jetzt vereinbarten Betreuungsstunden rund 208.000 Euro im Jahr betragen. Dabei wird von 82.000 Euro aus Kinderkrippenbeiträgen, etwa 100.000 Euro aus dem Kindergartenbereich und rund 26.000 Euro über die Hortgebühren ausgegangen.

Die Ausgaben für die Kinderbetreuung teilen sich Land, Kreis, Gemeinde und Eltern, wobei die finanzielle Beteiligung von Land und Kreis im Kinderförderungsgesetz pro Kind festgelegt ist. Die Elternbeiträge stehen ebenfalls fest, so dass die Stadt den Rest und damit auch den Kostenaufwuchs ausgleichen muss.

Zu den geplanten Änderungen in der Beitragssatzung werden auch die Träger aller Einrichtungen im Stadtgebiet und die Gemeindeelternvertretung angehört. In den Kitas und Horten selbst werden die jeweiligen Elternkuratorien einbezogen.