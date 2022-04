Klimawandel Klima-Streik: Rund 50 Teilnehmer aktuell bei Demo in Salzwedel

Derzeit läuft, wie in vielen anderen Städten auch, in Salzwedel ein Klima-Streik. Die Teilnehmer wollen noch durch die Hansestadt ziehen. Zuvor hatte sich Fridays for Future von der Kundgebung in Salzwedel distanziert und rief stattdessen zur Teilnahme an Klima-Streiks in Lüchow und Magdeburg auf.