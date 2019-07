In Salzwedel kollidierten zwei Fahrradfahrerinnen. Symbolfoto: Anja Guse

Nach dem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen in Salzwedel musste eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden.

Salzwedel (vs) l Zwei Radfahrerinnen fuhren am Dienstagnachmittag (30. Juli) auf dem Gehweg an der Sankt-Georg-Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Amtsstraße wollte eine 56-jährige Radlerin, die vorweg fuhr, die Straße überqueren und musste dafür allerdings anhalten. Das bemerkte die dahinter fahrende 55-jährige Radfahrerin zu spät. Die Frau konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden.

Die 55-Jährige stürzte, erlitt hierdurch eine Platzwunde am Hinterkopf und musste anschließend mit einem Rettungswagen ins Salzwedeler Altmark-Klinikum gebracht werden. Die 56-jährige Radlerin erlitt eine Knöchelprellung und musste nicht weiter versorgt werden.