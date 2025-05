An der Salzwedeler Pflegeschule ist in den vergangenen Monaten gründlich etwas schief gelaufen. Wenn die Schüler des dritten Ausbildungsjahres so verzweifelt sind, dass sie drei Briefe an verschiedene Stellen – unter anderem an die Krankenhausleitung – schreiben, hätte dringend reagiert werden müssen. Die Verantwortlichen im Altmark-Klinikum versichern, dass sie die Vorwürfe ernst nehmen und erste Schritte eingeleitet haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.