Salzwedel - Mit dem Glockenläuten der Marienkirche für jedes in Salzwedel neu geborene Kind haben sich das Altmark-Klinikum und die Kirchengemeinde St. Marien etwas wirklich Schönes ausgedacht. Zwischen all den eher belastenden Nachrichten, die tagtäglich auf uns alle einprasseln, ist das mal ein Gegengewicht, das sicher viele Leute in Salzwedel freuen wird. Immer mittwochs wird von nun an um 15 Uhr die Glocke der Marienkirche zu hören sein, jeweils eine Minute lang für jedes in der vorangegangenen Woche in Salzwedel geborene Kind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.