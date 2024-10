An einer Salzwedeler Grundschule erhalten Erstklässler aus dem Ausland im Rahmen eines Projektes besondere Sprachförderung in Deutsch. Das hilft allen Seiten.

Salzwedel - An der Jenny-Marx-Grundschule in Salzwedel hat ein Pilotprojekt zur Sprachförderung von Kindern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, seine erste Runde erfolgreich abgeschlossen. Es ist schön zu sehen, dass die Kinder sich nach so kurzer Zeit nun bereits in gewissem Umfang auf Deutsch verständigen können. Zu hoffen ist, dass das Landesschulamt an Grundschulen mit einem hohen Ausländeranteil in den ersten Klassen, wie der Jenny-Marx-Schule, solche Angebote dauerhaft und verlässlich etablieren wird, wenn durch das Pilotprojekt der Sinn dieser Förderung belegt werden kann.