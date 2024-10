Die Möglichkeit, vom Asyl- in das Einwanderungsverfahren zu wechseln, hat im Altmarkkreis bisher niemand genutzt. Das gibt zu denken.

Salzwedel - Zehn Jahre untergebracht in einer Salzwedeler Flüchtlingsunterkunft ist deren langjährigster Bewohner. So etwas sollte nicht passieren. Für den betroffenen Migranten sind zehn Jahre, in denen er nicht vorangekommen ist, eine individuelle Tragödie. Für Deutschland sind sie ein Offenbarungseid.