Salzwedel - Die Jugend wandert ab! Dieses Klagelied ertönt in Salzwedel seit vielen Jahren. Das Phänomen selbst trägt zur fortschreitenden Überalterung der Bevölkerung in der Hansestadt bei, mit hinlänglich bekannten Negativeffekten für die Region. Da ist es ein weiterer Verdienst des Vereins Aktion Musik/Local Heroes, dass dieser nun in die Ausbildung junger Menschen eingestiegen ist.