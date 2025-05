Es gibt zu wenig junge Familien in Salzwedel und die Geburtenrate ist zu gering, wie die Statistik zeigt. Gegenüber 400 Babys in 2023 wurden im vergangenen Jahr in der Hansestadt 68 Kinder weniger geboren, was einem Rückgang um 17 Prozent entspricht. Das bringt viele Nachteile mit sich, hat aber in Hinblick auf die verfügbaren Kita-Plätze auch Vorteile.

