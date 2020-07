Das lange Warten hat ein Ende: Die Kultur kommt zurück in die Hansestadt. Einer der Veranstaltungsorte ist der Salzwedeler Burggarten. In dem historischen Gemäuer soll in einer Woche der Auftakt mit einem Rock- und Partywochenende über die Bühne gehen. Eine Woche später darf sich die Jugend auf „Gestört aber Geil“ im Park des Friedens freuen. Archivfoto: David Schröder

Endlich wieder Kultur: Vier Konzertwochenenden am Stück gibt es demnächst in Salzwedel - von Oldies über Klassik bis Rock.

Salzwedel l Freunde der Livemusik können Aufatmen: Die Kultur in Salzwedel nimmt seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder Fahrt auf – und das an gleich vier Wochenenden in Folge. Denn ab Freitag, 31. Juli, geht der Salzwedeler Kultursommer über die Bühne. Als Veranstaltungsorte dienen der historische Burggarten im Stadtzentrum und der Park des Friedens, in dem einst die legendären Parkfeste gefeiert wurden.

„Wenn das Hansefest und der Nysmarkt abgesagt werden, sollte Ersatz geschaffen werden“, sagt der Veranstalter, Alexander Kopke aus Magdeburg: Gerade mit Blick auf die Corona-Krise und dem damit einhergehenden Wegfall der Kultur. „Die Bevölkerung braucht ein Ventil“, glaubt Kopke, um nach vielen Wochen in den eigenen vier Wänden Mal wieder Dampf abzulassen, zu Feiern und Musik zu genießen. Genauso wichtig sei es für die Künstler, die seit Monaten keine Aufträge mehr hatten und nun wieder ihren eigentlichen Arbeitsplatz, sprich die Bühne, betreten können.

Karten nur online

Gleiches gelte für alle, die in der Kulturszene arbeiten. Vom Bühnenbauer über Security bis zum Catering. Obendrein die Hotels, welche Künstler oder Gäste aufnehmen. „Wir wollen ein Stück Normalität zurückbringen“, so der Veranstalter.

Alles in allem dürfen maximal 1000 Menschen die jeweiligen Events an den vier Wochenenden vom 31. Juli bis 23. August besuchen. „Wir machen daher einen kontrollierten Vorverkauf.“ Und dieser wird ausschließlich auf der Internetseite von „alex Veranstaltungen“ stattfinden. Sollten nicht vorab alle Karten verkauft werden, geht das Restkontingent an die Abendkasse. Spätestens bei 1000 Gästen riegelt die Security das jeweilige Gelände ab. Das Veranstaltungsareal im Park des Friedens soll zu diesem Zweck eingezäunt werden.

Das Programm:

Rock- und Partywochenende im Burggarten, 31. Juli bis 2. August

Freitag, 31. Juli

18 Uhr: Warm up mit DJ Basti

19 Uhr: Party mit „Tänzchentee"

Sonnabend, 1. August

18 Uhr: Warm up mit DJ Basti

19 Uhr: „Rockkantine"

Sonntag, 2. August

11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

13 Uhr: Tanz und gute Laune mit dem Duo „Na Und"

Jugend im Kultursommer im Park des Friedens, 7. bis 8. August

Freitag, 7. August

18 Uhr: Warm up

19 Uhr: DJ-Party mit Stargast "Gestört aber GeiL"

Sonnabend, 8. August

18 Uhr: Warm up

19 Uhr: Die große „Kulti-Open-Air-Party" DJ Andi S. und Friends

Oldiewochenende im Burggarten, 14. bis 16. August

Freitag, 14. August

18 Uhr: Warm up mit der Band „Malison" aus dem Wendland

19 Uhr: Genesis und Phil Collins vom Feinsten mit ABACAB

Sonnabend, 15. August

18 Uhr: Warm up mit DJ

19 Uhr: Die große „Oldie-Party" mit „Poor Boyz Club" aus Berlin

Sonntag, 16. August

12 Uhr: Anilorak

Klassik trifft Rock im Park des Friedens, 21. bis 23. August

Freitag, 21. August

18.00 Uhr Warm up mit DJ Basti

20.00 Uhr Ostrock meets Klassik

Sonnabend, 22. August

18 Uhr: Krähe-Klassik trifft Rock

Sonntag, 23. August

15 Uhr: Chorfestival der Altmark