Kräftige Diebe müssen in Salzwedel am Werk gewesen sein. Dort wurde ein historischer DDR-Grenzstein gestohlen. Symbolfoto: dpa

Einen 100 Kilo schweren DDR-Grenzstein ließen Diebe in Salzwedel mitgehen. Wie das passieren konnte, ermittelt nun die Polizei.

Salzwedel (vs) l Da müssen kräftige Diebe am Werk gewesen sein: Ein historischer DDR-Grenzstein, der frei zugänglich in einem Vorgarten in Salzwedel stand, ist von bisher unbekannten Tätern gestohlen worden. Das Stück wog etwa 100 Kilogramm.

Bei dem Stein handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen teils behauenen Granitblock von zirka 90 Zentimetern Höhe und etwa 25 Zentimetern Breite. Den Block schmückt ein eingemeißelter Schriftzug mit Kreuz. Dienstagabend (12. Mai) lag das Objekt noch an seinem Platz, als der 56-jährige Besitzer am Mittwoch ins seinen Vorgarten blickte, stellte er das Fehlen fest.

Die Täter müssen den Grenzstein in der Nacht entwendet haben. Aufgrund des Gewichtes wurde vermutlich ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt worden. Hinweise nimmt die Salzwedeler Polizei unter Telefon 03901/84 80 entgegen.