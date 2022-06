Krankheit: Faulbrut bei Bienen im Altmarkkreis Salzwedel

In Tangeln ist jetzt die Amerikanische Faulbrut in einem Bienenstamm ausgebrochen.

Altmarkkreis (vs) - Die Bienenkrankheit Amerikanische Faulbrut, die bereits im Mai 2021 in Tangeln ausgebrochen war, ist zurück. Bei einem Bienenstamm eines Imkers aus dem Beetzendorfer Ortsteil ist der Erreger Paenibacillus larvae am Landesamt für Verbraucherschutz Stendal nachgewiesen worden. Darauf wies Birgit Eurich vom Presseteam des Altmarkkreises Salzwedel hin. Was bdeutet das für den regionalen Honig?