Kurios: Warum Arendseer Skulpturen aus Holz Mützen tragen

Arendsee - „Nanu, was soll das denn“, wird sich so mancher Passant am Seeufer gefragt haben, als er die Holzskulpturen nahe der Wanderrast sah. Diese trugen für kurze Zeit Mütze und Eimer. Wie die Arendseerin Vilja Hanke auf Nachfrage erklärte, handelte sich dabei um einen Schutz.