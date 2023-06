Die Kult-Party in Langenapel ist zurück: Inselfest in LA. Nach sieben Jahren wird die Fete im Altmarkkreis aus dem Dornröschenschlaf geholt. Das Programm steht fest.

Royaler Auftritt in der Altmark: 2012 hielt der selbsternannte König von Mallorca, Jürgen Drews, Audienz beim Inselfest in Langenapel.

Salzwedel - Es waren legendäre Abende. Ob mit den Lokalmatadoren von Neid Klapp oder dem König von Mallorca: Das Inselfest in Langenapel war stets ein Garant für ausgelassene Stimmung. Nicht nur aus den umliegenden Dörfern strömten die Partyjünger ins beschauliche Langenapel. Auch für viele Einwohner der Kreisstadt war das Wochenende in LA im Terminkalender gesetzt.

Nun, nach sieben Jahren, wird das Inselfest reaktiviert. „Erst der Unfall von Jürgen Kupfer, dann Corona“, erzählt Veranstalter Daniel Lange von Lange-Events aus Osterburg zum Hintergrund der Pause. „Das hat uns alle schwer getroffen.“ Nun aber soll es wieder losgehen. Am 22. Juli ab 20 Uhr steht die MDR-Jump-Dance-Night mit DJs und Moderatoren des Radiosenders auf dem Programm. Das DJ-Duo Soundmietzen und Die Kommissare sollen den Altmärkern mächtig einheizen. „Das wird Musik für jedermann“, kündigt Daniel Lange an. Von Pop aus den Charts für die Jugend bis Klassiker für die ältere Es oll kein Tanzbein stillstehen. Díe Hits der 1990er sollen die Gäste bei der 16. Auflage des Inselfestes in Partylaune versetzen.

Stars der 1990er: Coco Jamboo beim Hansefest in Salzwedel

Daniel Lange hofft nun, dass die Besucher wie damals nach Langenapel strömen und das Event zu einem besonderen Abend werden lassen. „Wenn ich dann weiß, worauf die Leute bei der Musik abfahren, können wir im nächsten Jahr gezielt darauf eingehen“, verrät er. Wird „Gestört, aber geil“ gewünscht, könne er das realisieren. Ist den Leuten eher nach handgemachter Live-Musik, sei auch dies möglich.

Damit aber auch Senioren und Kinder auf ihre Kosten kommen, soll der Sonntag ein Tag mit Familienfest-Charakter werden. Los geht es vormittags. Hierzu haben sich Jumpingfitness aus Diesdorf angekündigt. Aber auch die Kindertanzgruppe Fantasy aus Salzwedel sowie die Tanzschule Müller aus der Hansestadt. Die Ellenberger Blaskapelle sorgt für die musikalische Umrahmung. Dazu werden eine Hüpfburg ausgebaut, Kinderspiele von der Jugendfeuerwehr Langenapel angeboten und natürlich allerhand Speis und Trank. Bratwurst, Fisch von den Anglern, Erbsensuppe aus der Feldküche. Alles da.

Kaum Besucher beim Schützenfest: Hat der Waffensport in Salzwedel ausgedient?

Langenapels Ortsbürgermeister Frank Wüstemann blickt der Veranstaltung mit Vorfreude entgegen, wie er sagt. Auch er hoffe, dass sich das Inselfest wieder zu einem festen Bestandteil im Eventkalender der Einheitsgemeinde entwickelt. Daher würden er und weitere Mitstreiter im Ort tatkräftig mit anpacken.

Das Inselfest ist also wieder zurück. Nun liegt es an den Altmärkern, für dessen Bestand zu sorgen.