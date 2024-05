Lehrermangel in Sachsen-Anhalt Lehrerin unterrichtet an zwei Grundschulen und wird an eine andere Schule versetzt

Wegen Lehrermangel muss eine Lehrerin in Pretzier an zwei Schulen unterrichten. Sie soll nun ganz versetzt werden. Eine Mutter wendet sich an Ministerpräsident Reiner Haseloff.