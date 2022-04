Lehrermangel und langsames Internet: Arendseer Schule auf kreative Lösungen angewiesen

Arendsee - Die Kunst liegt derzeit an der Schulstraße förmlich brach. Denn in diesem Fach ist der Bedarf an Lehrkräften besonders hoch. Dabei schien eine Lösung in Sicht. Denn der Berliner Künstler Marc Haselbach (Steinbildhauer), der 2020 Initiator der Aktion „Wundersammler“ in Arendsee war, wollte sich in der Region niederlassen.