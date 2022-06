Historische Landwirtschaft Leistungspflügen in Neulingen: Lokalmatador zieht die beste Furche

Vier Gespanne traten zum Leistungspflügen in Neulingen an. Auf Tiemanns Stoppelacker am alten Bahnhof zogen sie ihre Furchen auf zehn Meter Breite und 40 Metern Länge.