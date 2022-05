Lernen mit eigenem Tempo: Grundschule im Bereich Salzwedel geht andere Wege

Christiane Yinga und Tobias Schulze hießen Gäste willkommen und nahmen für das Bild draußen ganz kurz die Masken ab. In der Grundschule, im unteren Bereich befindet sich der Kindergarten, gab es in den Räumen Details zum Konzept der Einrichtung zu sehen.

Depekolk - Das Interesse an dieser Form der Pädagogik lässt nicht nach, das machten die Besucherzahlen am Sonnabend deutlich. Hinzu kommt: Die geringen Schülerzahlen, der Standort in einem kleinem Dorf mit vielen Möglichkeiten, draußen aktiv zu sein, erweise sich in Pandemie-Zeiten als Vorteil.