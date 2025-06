Friedensaktivisten aus dem Altmarkkreis reisen nach Ägypten und beteiligen sich am internationalen „Marsch nach Gaza“, zur Grenze in Rafah.

Ein Palästinenser trägt am 6. Juni 2025 zwischen anderen Hilesuchenden einen Sack mit humanitären Hilfsgütern in Rafah im Gazastreifen.

Altmarkkreis. - Eine internationale Bürgerbewegung aus aktuell 40 Ländern, die sich als politisch unabhängig bezeichnet, hat den Start einer Initiative mit dem Namen „Globaler Marsch nach Gaza“ (marchtogaza.net) angekündigt. In der kommenden Woche wollen sich mehrere Hundert Friedensaktivisten, darunter wohl auch 150 Beteiligte aus Deutschland und mindestens vier aus dem Altmarkkreis Salzwedel, am Donnerstag im ägyptischen Kairo treffen und von dort ab Freitag bis an den Grenzübergang Rafah reisen.