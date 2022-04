Mehrere Gastronomen wollen die Salzwedeler Kneipennacht wiederbeleben

Lokale Wirte wollen 2022 eine Salzwedeler Kneipennacht ausrichten. Mit Live-Musik und allem, was dazu gehört. Mehrere Lokalitäten haben bereits ihre Teilnahme zugesichert. Auch das Datum steht bereits. Organisieren wollen die Gastronomen das Event komplett in Eigenregie.

Salzwedel - Über viele Jahre war die Kneipennacht in Salzwedel ein Garant für volle Wirtshäuser, ausgelassene Stimmung und Live-Musik satt. Ein Bus der PVGS brachte das Party-Volk von Kneipe zu Kneipe. Erst in den Morgenstunden gingen die letzten freudetaumelnd heim. Doch lang ist es her. 2022 soll das Event wiederbelebt werden.