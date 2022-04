Mehrere Protestaktionen im Altmarkkreis Salzwedel

Salzwedel/Gardelegen - Sowohl in Salzwedel als auch in Gardelegen hat es im Laufe des Jahreswechsel-Wochenendes mehrere sogenannte Spaziergänge von Personen gegeben, die damit gegen die aktuellen Corona-Regelungen protestiert haben. Die Aktionen fanden in unterschiedlichen Größenordnungen statt.