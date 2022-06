Mobile Luftfilter: Salzwedel investiert 80 000 Euro

In Salzwedeler Grundschulen sind mobile Luftreinigungsgeräte und Kohlendioxid-Ampeln aufgestellt worden. Es wird mit weiteren Kosten gerechnet.

Salzwedel - Nun sind sie angekommen, die längst angekündigten mobilen Luftfilter und CO2-Ampeln für die Grundschulen in Salzwedel, wie Bürgermeisterin Sabine Blümel in der Stadtratssitzung am Mittwoch den Räten mitteilte. Kostenpunkt: rund 80 000 Euro. Bei diesen Kosten wird es aber nicht bleiben.