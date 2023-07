Die Bundesstraße B71 wird in Salzwedel saniert. Für die Bauarbeiten muss die Straße für mehrere Monate voll gesperrt werden. Das ist zu dem Vorhaben und den Umleitungen, die auf Autofahrer zukommen, bekannt.

Vollsperrung für Autofahrer in Salzwedel: Ab Montag, 17. Juli, wird die Bundesstraße B71 saniert. Diese Umleitungen sind ausgeschildert.

B71/Salzwedel (vs) - Die Bundesstraße B71 soll bei Salwedel mehrere Monate gesperrt werden. Dies geht aus einer Mitteilung des Infrastrukturministeriums hervor.

Demnach sollen ab Montag, 17. Juli, in Salzwedel Sanierungsarbeiten an der nördlichen Ortsumfahrung auf der Bundesstraße B71 beginnen. Autofahrer müssten deshalb zwei Monate lang mit Behinderungen rechnen und sollten wegen der Vollsperrung mehr Zeit für die Umleitungen einplanen, wie es von Seiten eines Sprechers des Ministeriums heißt.

Der knapp zwei Kilometer lange Bauabschnitt beginne dann am Kreisverkehr Lokschuppen und ende hinter der Einmündung Große Pagenbergstraße. Hier sollen auf voller Breite die Fahrbahndecke erneuert und drei Brücken auf dem Streckenabschnitt instandgesetzt werden. Der Kreuzungsbereich mit dem Kristallweg werde umgebaut, so dass er künftig übersichtlicher und als Unfallschwerpunkt entschärft werde.

Die Kosten für das Vorhaben sollen sich voraussichtlich auf rund eine Million Euro belaufen.

Die erforderlichen Arbeiten sind bis zum 15. September geplant.

Dies sind die geplanten Umleitungswege:

Der aus Richtung Salzwedel kommende Verkehr soll mit Ziel Uelzen/Bergen vom Kreisverkehr Lokschuppen über die B248 und von Lüchow über die B493 weiter bis nach Uelzen umgeleitet werden. Der Verkehr in Richtung Bergen werde ab Rosche über die Landstraße L265 und weiter die B71 geführt.

In der Gegenrichtung führe die Umleitung ab dem Kreisverkehr in Chüttlitz über die Kreisstraßen K1002 und K1376 sowie die L8 bis zum Kreisverkehr an der B248.

Der innerörtliche Verkehr zum Gewerbegebiet soll über die B248 und dann abbiegend in die Hoyersburger Straße führen.