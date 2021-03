In jüngster Zeit gibt es aus einigen Ortsteilen vermehrt Beschwerden darüber, dass Gelbe Säcke nicht abgeholt werden. Offenbar ist das Problem in Zusammenhang mit einem Entsorgerwechsel aufgetreten. Foto: dpa

Vermehrt klagen Westaltmärker, dass die Gelben Säcke in ihren Orten - wie in Liesten - nicht entsorgt werden.

Salzwedel l Eigentlich müssten die Gelben Säcke in der Liestener Siedlung unweit von Salzwedel längst weg sein. Im Rest des Ortes sei das auch geschehen, so Werner Schulz. Doch eben nicht im Bereich Siedlung. Den Grund dafür will der Liestener auch erkannt haben: Ein Verkehrszeichen, das Fahrzeugen mit einer höheren zulässigen Gesamtmasse von 7,5 Tonnen das Befahren in dem Bereich verbietet. Die eines herkömmlichen Müllfahrzeuges dürfte aber bei etwa 20 Tonnen liegen. Und somit bleiben die Säcke in der Liestener Siedlung liegen. Und das Problem ist keines, was nur Liesten betrifft. Auch im Bereich Gardelegen und Klötze sind 2021 schon Gelbe Säcke liegen geblieben, wie Leser gegenüber der Volksstimme verärgert schilderten.



Doch woran liegt es, dass es seit Januar dahingehend verstärkte Probleme im Altmarkkreis gibt? „Durch einen Entsorgerwechsel ist dieses Thema aufgekommen“, erklärt Kreissprecherin Birgit Eurich: „Auf Grund des sehr späten Zuschlages für das neue Unternehmen im Dezember 2020 kam es jetzt zu dieser Situation, da man dadurch leider erst jetzt diese Regelungen mit dem Unternehmen abarbeiten kann.“



Mit Regelungen meint Eurich, für einige Straßen und Gebiete sowie für Brückenüberfahrten Sonderregelungen zu schaffen. Sonderregelungen insofern, als dass die Tonnenbegrenzung, wie beim Fall in Liesten, eine entscheidende Rolle spielt. Und das sowohl auf Landes-, Kreis- als auch auf Gemeindestraßen.



Lösungen auf den Weg gebracht

„Lösungen sind bereits auf den Weg gebracht mit Unterstützung von der Deponie GmbH, der Ordnungsämter und auch der Baulastträger im Kreis sowie des Umweltamtes des Kreises“, versichert Birgit Eurich in Richtung der Betroffenen. Alle würden derzeit fieberhaft an einer schnellen Lösung arbeiten.



Doch was können die Betroffenen tun, wenn ihre Gelben Säcke trotz Abholtermins in der Hofeinfahrt liegen? „Bei Beschwerden von nicht abgefahrenen Gelben Säcken sollen die Bürger sich bitte an das neue Entsorgungsunternehmen, den Recyclinghof Farsleben, wenden“, rät die Kreissprecherin. Das neue Entsorgungsunternehmen sei durch ein Ausschreibungsverfahren über das Duales System Deutschland ausgewählt worden, erläutert Eurich zum Hintergrund: „Der Landkreis selbst ist hier nicht in der Zuständigkeit für das Ausschreibungsverfahren und auch nicht für die Umsetzung, daher ist das nicht mehr über die Abfallwirtschaftssatzung geregelt.“



Der Altmarkkreis Salzwedel und auch die Deponie GmbH würden aber seitdem versuchen, die gemeldeten Probleme mit zu klären und mit den beteiligten Stellen Lösungen zu schaffen.