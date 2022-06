Nach Waldbrand nahe Arendsee: Einige Bäume sind nicht zu retten

Schrampe/Kaulitz - Ein großer orangefarbener Behälter schimmert durch den Wald: Dieser mobile Feuerlöschtank mit 10.000 Litern Wasser wurde nicht vergessen. Er steht zur Sicherheit am Feldrand, falls doch wieder Flammen auflodern. Denn an dieser Stelle, direkt am ländlichen Weg zwischen Schrampe und Kaulitz, brach am Sonnabend ein Feuer aus.