Tückische Pilze haben das Ende eines alten Baumes im Salzwedeler Burggarten besiegelt.

Salzwedel (ao) l Freitagmorgen gegen 8 Uhr kreischten die Kettensägen im Salzwedeler Burggarten. Die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes waren mit Kettensäge und Fahrzeugen angerückt, um eine alte Linde zu fällen.

„Während der turnusmäßigen Pflege- und Reinigungsarbeiten im Salzwedeler Burggarten in dieser Woche wurde festgestellt, dass eine Linde im Eingangsbereich des Burggartens Fäulnisschäden aufweist“, teilt Stadtsprecher Andreas Köhler zum Hintergrund mit. Als ein Pflegeschnitt angesetzt worden sei, hätten die Mitarbeiter der Kommunalen Dienste weiterhin bemerkt, dass der Baum mit Pilzen befallen war. Daher sei der Baumsachverständige der Hansestadt Salzwedel verständigt worden.

Ersatzpflanzung noch 2020

„Dieser stellte fest, dass der Baum im unteren Bereich stark von Pilzen befallen und innerlich bereits verfault war. In den oberen Lagen wurde Trockenheit festgestellt“, sagte der Stadtsprecher weiter.

Somit ging es der Linde an die Substanz. „Mitarbeiter der Kommunalen Dienste fällten die Linde am Freitag aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht.“ Eine Ersatzpflanzung im historischen Burggarten werde noch in diesem Jahr vorgenommen, heißt es weiter.