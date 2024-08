Pretzier. - Das Forest Jump geht von Beginn an in einem kleinen Waldstück zwischen Pretzier und Stappenbeck über die Bühne. Für die Veranstalter ist es nicht nur enorm wichtig, Flora und Fauna direkt vor Ort zu schützen. Sie leisten darüber hinaus einen großen Beitrag.

„Wir haben bereits mehrere hundert Bäume und Sträucher in der Umgebung gepflanzt und den Trafoturm in Pretzier erworben“, erklärt der Vereinsvorsitzende Tobias Arndt. In dem Turm hat der Naturerbeverein Vissum, mit dem der Verein Forest Jump kooperiert, Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse installiert.

Aber auch das Festival an sich ist so nachhaltig wie möglich angelegt. So werden anstatt der üblichen chemischen Dixis sogenannte Komposttoiletten genutzt. Hinzu kommt, dass bei den Anlagen auf dem Gelände möglichst immer natürliche Materialien eingesetzt werden. Nahezu alles, was zur Schonung von Natur und Ressourcen gemacht werden kann, wird gemacht, damit das Partywochenende die Umwelt nicht unnötig zusätzlich belastet.