Zwei neue Regionalbereichsbeamte sind seit knapp drei Monaten in der Einheitsgemeinde Salzwedel unterwegs.

Salzwedel l Seit Anfang März sind Polizeihauptmeister Uwe Fehrmann und seine Kollegin Angela Krause, die den gleichen Dienstgrad hat, Regionalbereichsbeamte. Am Mittwoch sicherten sie in dieser Funktion die Fahrradprüfung der Viertklässler an der Perver Grundschule mit ab. Für Revierleiter Sebastian Heutig und Heiko Timme, der als Leiter für zentrale Aufgaben der unmittelbare Chef der beiden ist, ein guter Anlass, die Kollegen öffentlich vorzustellen. Und da „Regionalbereichsbeamter“ ein Zungenbrecher ist, werden sie im Polizeideutsch RBB genannt, wie der Revierleiter schmunzelnd bemerkte. Er fasste kurz zusammen, was ein RBB ist: „quasi die personifizierte Polizei“. Will heißen, die beiden sollen bekannte Gesichter im Stadtgebiet sein, die von den Bürgern wieder erkannt werden und es deshalb geringere Hemmschwellen gibt, sie anzusprechen.

Denn mit der Umstrukturierung der Polizeiarbeit mit dem Einrichten so genannter Streifenkreise bekomme der Bürger selten immer den selben Polizisten zu Gesicht. Um das auszugleichen, sollen die RBB im Stadtbild präsent sein und Präventionsarbeit leisten, beispielsweise an Schulen. Dazu gehört die Fahrradprüfung genauso wie Geschwindigkeitskontrollen an Schulen, das Sichern von Stadt- oder Dorffesten oder einfach Streife gehen. Den einen oder anderen Übeltäter stellen, wenn er ihnen ins Netz geht, gehöre genauso zum Job wie Ermahnungen, wenn sich jemand „nicht benimmt“, oder Unfallaufnahmen.

Interne Ausschreibung

Klar, dass dabei Erinnerungen an den ABV (Abschnittsbevollmächtigter) aus DDR-Zeiten wach werden. Doch Dorf-Sheriffs sind die beiden nicht und können es auch gar nicht sein, bei 48 Orten, die zur Einheitsgemeinde gehören. Dennoch wollen die beiden Ordnungshüter in ihrem flotten Polizeiflitzer regelmäßig in den Dörfern Präsenz zeigen oder polizeiliche Aufgaben übernehmen.

Die Stellen wurden intern ausgeschrieben und seien recht begehrt, wie der Revierleiter erzählt. Bewusst seien ein Mann und eine Frau ausgewählt worden, um auf der Straße auf beide Geschlechter entsprechend eingehen zu können.

Viel Erfahrung

Uwe Fehrmann gilt als „Urgestein“ bei der Salzwedeler Polizei. Seit 1988 ist er Polizist, davon seit 31 Jahren im Schichtdienst.

Seine Kollegin mit dem freundlichen Lächeln ist seit 1992 dabei. Sie war 20 Jahre in Klötze tätig. Beide haben langjährige Erfahrungen bei der Schutzpolizei. Ihr neuer Job „als Gesicht der Polizei“, wie es der Revierleiter ausdrückte, macht beiden viel Spaß. „Es kommt viel zurück“, sagt Angela Krause.