Neues Gemeinschaftbüro für mobiles Arbeiten in Salzwedel

Mit der Digitalisierung ändert sich die Arbeitswelt. Für Menschen, die im Homeoffice oder räumlich flexibel arbeiten, hat der Altmarkkreis in Salzwedel jetzt den Coworking-Space „haus 5“ eröffnet.

Ein lichtdurchfluteter Platz für neue Ideen: Existenzgründerberater Volker Lahmann (links) im Gespräch mit den Salzwedeler Jungunternehmern Sarah Schwenecke und Jan Rakowske im verglasten Erker des Coworking-Besprechungsraums in ?haus5?.

Salzwedel - Hier fehlt es zum angenehmen Arbeiten wirklich an nichts: gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Abstellplätze für Fahrräder, Parkplätze, moderne Schreibtische, ergonomische Schreibtischstühle, abschließbare Schränke, ein schicker Besprechungsraum mit Beamer und ein besonders schöner Platz in einem rundum verglasten Erker. Dazu gibt es in allen Räumen leistungsstarkes Internet über WLAN, einen Drucker, einen voll ausgestatteten, modernen Seminarraum und eine kleine Küche für die Selbstversorgung.