Das auf diesem Foto noch großteils verfallene Fischerdorf Nyksund in Nordnorwegen. Hierhin brachten Burkhard Herrmann aus Ritze in den 80er und 90er Jahren Jugendliche aus dem Altmarkkreis, Studenten, Zivildienstleistende und Auszubildende aus dem In- und Ausland zum gemeinsamen Wiederaufbau. Ein legendäres Projekt.

Salzwedel/Nyksund - Es war Anfang der 80er Jahre, als Burkhard Herrmann bei einer Party von dem verlassenen Fischerdorf Nyksund in Nordnorwegen erfuhr. Bis 1970 war der Ort ein Zentrum des norwegischen Fischfangs gewesen. Der Kabeljau zog alljährlich in riesigen Schwärmen dort vorbei, füllte die Geldbörsen der Fischer und brachte jedes Jahr etwa 1000 Menschen in den kleinen Ort. Doch dann kamen die großen Fischtrawler, die Fisch im industriellen Maßstab verarbeiten konnten und die passten nicht in den kleinen Hafen von Nyksund. Das Geschäft verlagerte sich und die Menschen gingen fort. Zehn Jahre lang lag das einst so stolze Fischerdorf im Dornröschenschlaf. Bis Burkhard Herrmann kam.

Universitäten als Kooperationspartner

Sofort als er davon hörte war er von dem Gedanken fasziniert, dieses Dorf wieder aufzubauen. Damals noch Student, begeisterte er einen seiner Professoren dafür. Schnell fanden sich weitere Mitstreiter und so bauten tatsächlich ab 1984 Jugendliche aus ganz Europa, ABM-Kräfte, Zivildienstleistende, Azubis und Studenten das Dorf unter der Federführung der dafür gegründeten internationalen Nyksund Stiftung wieder auf. Deren Geschäftsführer und pädagogischer Leiter war Burkhard Herrmann. Unter anderem durch eine Kooperation mit der Technischen Universität Berlin wurden dort umwelttechnische Lösungen entwickelt, die heute noch Relevanz und Strahlkraft haben.

Selbstgebaute Solardusche für über 100 Menschen

„Die Studenten haben dort mit uns eine thermische Solaranlage gebaut, die warmes Duschwasser für über 100 Menschen gleichzeitig zur Verfügung stellen konnte. In Nordnorwegen!“, erzählt Burkhard Herrmann heute noch begeistert.

Mit altmärkischen Jugendlichen nach Nyksund

Als die Stiftung 1990 einen neuen Geschäftsführer erhielt, änderten sich die Dinge. Die schön instandgesetzten Häuser und Wohnungen in dem nun wieder international bekannten Dorf wurden an Privatleute verkauft, der Tourismus hielt Einzug. Noch von 1994 bis 1998 nutzte Burkhard Hermann, inzwischen Leiter eines Jugendhofes in Ritze, ein Haus in Nyksund für Jugendfreizeiten. Dann endete auch das. Doch die Legende blieb.

Künstlerprojekt Nyksund Reloaded

Die freischaffende Medienkünstlerin, Dr. Elisabeth Brun, ist ein einem Nachbardorf von Nyksund aufgewachsen und will diesem Teil der Dorfgeschichte nun gemeinsam mit zwei weiteren Medienkünstlern aus Berlin, Katja Pratschke und Gusztáv Hámos, ein neues Projekt widmen: „Nyksund Reloaded.“ „Von dem Projekt (Anm. d. Red.: im Internet in Englischer Sprache zu verfolgen unter https://haiku.as/News), können wir für viele aktuelle Fragen unserer Zeit noch immer viel lernen“, meint Elisabeth Brun.

Künstlerische Auseinandersetzung mit dem ländlichen Raum

Zunächst will das vom Nordischen Kulturfonds und von der Norwegischen Botschaft in Berlin geförderte Künstlerteam ein digitales Archiv von alten Fotos und Dokumenten rund um Nyksund erschaffen und daraus eine Ausstellung entwickeln. Ähnlich wie einst Burkhard Herrmann wollen auch sie sich international vernetzen – mit anderen Projekten, die sich ebenfalls künstlerisch mit dem ländlichen Raum beschäftigen. So soll Nyksund erneut zu einem Ort des Austausches und des Lernens werden. Zum Auftakt waren die Künstler in der vergangenen Woche bei Burkhard Herrmann in Ritze, um den Vater des Nyksund-Projekts zu besuchen sowie und Dokumente zu sichten.