Salzwedel/vs - Bürgermedien waren für die Salzwedeler vor 25 Jahren etwas ganz Neues. Auch für die Gründungsmitglieder war unklar, ob dieses Vorhaben erfolgreich sein wird. Doch es bewährte sich und wurde für Einige auch zum beruflichen Sprungbrett.

Dass der Offene Kanal Salzwedel (OKS) nun seinen 25. Geburtstag feiern durfte, sei den Menschen zu verdanken, die die Idee eines Bürgersenders im Altmarkkreis Salzwedel bis zum heutigen Tag fördern und unterstützen, teilt Geschäftsführerin Ivonne Ritter-Findeisen mit.

Zur Besonderheit des Offenen Kanals in Salzwedel zählt vor allem die große Entfernung zu Ballungszentren und Hochschulen des Landes. Die Gewinnung von Nutzern stellt in ländlichen Räumen und in Zeiten der Digitalisierung eine Herausforderung dar. „Dennoch ist es uns bisher gelungen, für die Idee Offener Kanal zu begeistern. So haben sich bis heute 1040 Nutzer registriert. Es wurden mehr als 9000 Sendebeiträge produziert, die auch über den OKS ausgestrahlt wurden“, informiert sie weiter. Vielen sei der OKS vor allem bekannt durch Aufzeichnungen der Kreis- und Stadtratssitzungen sowie der Liveübertragungen der Offenen Bühne im Club Hanseat.

Langjährige Kooperationen und Partnerschaften

Auch langjährige erfolgreiche Kooperationen und Partnerschaften mit Akteuren aus Vereinen, Schulen und der ansässigen Kulturszene würden zum Erhalt des OKS beitragen. In enger Zusammenarbeit seien Medienprojekte umgesetzt worden wie die Serie „Beruf im Bild“ über Ausbildungsberufe im Altmarkkreis, Live-Sendereihen wie das „Artenforum Altmark“, das Projekt „Angekommen“ mit geflüchteten Schülern in Zusammenarbeit mit der Lessing-Ganztagsschule Salzwedel oder „Regenbogen-TiVi“ – ein Projekt mit der Schule unterm Regenbogen Salzwedel. In diesem Jahr seien Filmwerkstätten mit Bündnispartnern aus der Jugend- und Sozialarbeit ins Leben gerufen worden. Es gehe um die Produktion eines eigenen Filmbeitrages. Die Ergebnisse sollen Ende des Jahres in einer kleinen Premierenfeier öffentlich präsentiert werden.

Sprungbrett in die Welt der professionellen Medien

In den vergangenen 25 Jahren habe der OKS 22 FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr) und BFDler (Bundesfreiwilligendienst) beschäftigt, fünf Azubis zum Mediengestalter Bild und Ton ausgebildet sowie unzähligen Schülern und Studenten als Praktikumsstelle gedient. Er sei auch Sprungbrett in die Welt der professionellen Medien gewesen, wie Lebensläufe vieler Ehemaligen beweisen, die heute als Regisseur, Produktionsleiter oder Mediengestalter in der Film- oder Werbebranche sowie als Dozent an einer internationalen Universität tätig sind.

Feste Gruppe von Hobbyfilmern

Eine feste Nutzergruppe aus älteren Hobbyfilmern ist seit gut 15 Jahren im OKS als Videoclub Salzwedel aktiv.

Vor 17 Jahren war die Technik noch eine andere, mit der Petra Holzfuß im Offenen Kanal Salzwedel gearbeitet hat. OKS

Die Anfänge des Offenen Kanals gehen übrigens auf eine interessierte Gruppe von Radiofreunden zurück, die Ende der 90er Jahre einen freien Radiosender in Salzwedel etablieren wollte. Da es keine freien UKW-Frequenzen gab und die Medienanstalt Sachsen-Anhalt gerade Sendelizenzen für Offene Kanäle vergab, entschied sie sich kurzerhand dafür. Voraussetzung für das Erteilen einer Lizenz war die Gründung eines Vereins, der für den Sendebetrieb verantwortlich sein sollte. So gründete sich im Herbst 1997 der Verein Offener Kanal als Grundlage für die Bewerbung. Die erste Sendung, die über den Bildschirm flimmerte, war eine Liveübertragung der Feierlichkeiten zum Sendestart.

Aktuell 33 Mitglieder im Verein engagiert

Der Verein hat aktuell 33 Mitglieder, den Vorsitz hat seit 2015 Elke Bukowski inne. Der OKS ist ein nichtkommerzieller Fernsehsender und wird von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt gefördert. Am Dienstag gab es eine Feier zum 25-Jährigen.