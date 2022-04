Pariser Flair: Warum Arendseer zwischen Kirchenbänken tanzen

Arendsee - Variationen über die Liebe, die Ehe und den Weltschmerz bot das Duo Pariser Flair“ bei der musikalischen Stadtführung in der Arendseer Klosterkirche. Vom ersten Ton an faszinierte die Opernsängerin Marie Giroux das Publikum mit ihrer in der Tat an Edith Piaf erinnernden kraftvollen Stimme mit ordentlich Vibrato. Sie brillierte bei den Chansons wie „Padam Padam“, „Ne me quitte pas“ oder „Non, je ne regrette rien“ ebenso wie bei einem Rap, bei dem sie den Sprechgesang mit einem Super-Sopran aufpeppte.