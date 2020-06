Hanns-Michael Kochanowski (AfD) und Heidrun Dreyer (Die Linke) folgten der Einladung von Lutz Thiede (rechts) in den Salzwedeler Park. Foto: Jörg Schulze

Das neue Parkhäuschen für Salzwedel hat eine erste Hürde genommen. Lutz Thiede, Initiator des Vorhabens, stellte das Projekt vor Ort vor.

Salzwedel l Der Satzungsentwurf der Bürgerstiftung in Gründung steht kurz vor seiner finalen Fassung und mit Michael Matz gibt es bereits einen ersten aktiven Unterstützer. Zum Auftakt der Spendenaktion spendete der Salzwedeler schon mal 100 Euro.

Zudem warb Lutz Thiede am Sonntagnachmittag (21. Juni) bei Stadträten um Unterstützung und hatte Erfolg – allerdings in einer zunächst eher unkonventionellen Zusammensetzung. Mit Eva-Maria Jasarevic und Heidrun Dreyer (beide Mitglieder Die Linke) waren im Salzwedeler Park des Friedens mit dabei, die AfD wurde durch Carsten Brückner und Hanns-Michael Kochanowski vertreten.

Vorstellung bei AfD und Linke

Thiede sieht darin kein Problem. „Ich wünsche mir eine ideologiefreie, projektbezogene Zusammenarbeit mit möglichst vielen Bürgern“, sagte Thiede am Sonntag. Bei der AfD hatte Thiede sein Projekt bereits am Montag beim Treffen in Chüttlitz vorgestellt. Besuche bei anderen Fraktionen seien jederzeit möglich. Dennoch weiß Thiede natürlich, dass der Weg zum erfolgreichen Abschluss des Vorhabens noch sehr weit ist. Wie weit, das zeigte sich beim Blick auf den künftigen Standort.

Bilder So sah das Salzwedeler Parkhäuschen im Original noch vor einigen Jahren aus. Nach diesem Vorbild, wünscht sich Lutz Thiede, soll der Neubau entstehen...



Denn eine dichte Moosschicht bedeckt die einstige Bodenplatte des Parkhäuschens. Von der einstigen Terrasse ist kaum noch etwas zu erahnen.

Kosten bei etwa 50.000 Euro

„Der Anblick, der sich hier bietet, tut mir einfach nur weh“, sagte er gegenüber der Volksstimme. Das Vorhaben selber ist durchaus anspruchsvoll. Schließlich soll das Gebäude so gestaltet werden, wie es zum Beginn des 20. Jahrhunderts war, inklusive Reetdach. Bei der Finanzierung des Projektes setzt der engagierte Hansestädter auf die breite Hilfe von Bürgern der Hansestadt. Geld, Material oder Arbeitsleistungen, jede Form der Unterstützung sei willkommen. Rund 50.000 Euro sind veranschlagt. Entsprechende Hilfe vorausgesetzt, könnte das Gebäude im kommenden Jahr stehen.

Eine Konkurrenz zum von den Linken maßgeblich mit organisierten Förderverein sieht Heidrun Dreyer in der Bürgerstiftung nicht. Der Förderverein für den Tierpark soll sich eher um den Bereich der Gehege kümmern. In der Wahrnehmung der Bevölkerung sind natürlich der Park und das Parkhäuschen eine Einheit, das Vorhaben der Stiftung daher eine willkommene Ergänzung.

Mobile Variante als Übergang

Um die Wartezeit bis zur Fertigstellung des Parkhäuschens zu verkürzen regte Carsten Brückner eine zunächst mobile Variante zur Versorgung der Parkbesucher mittels eine Verkaufswagens an. Das würde zudem deutlich machen, dass im Park wirklich etwas geschehen soll.

Wer die Bürgerstiftung i.G. finanziell unterstützen möchte, kann dies ab sofort tun. Informationen dazu und zum gesamten Vorhaben gibt es unter https://www.startnext.com/parkhaeuschen.