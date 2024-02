Bildung in Salzwedel

Die Perver-Grundschule in Salzwedel bekommt nun doch in diesem Jahr einen neuen Fachraum.

Salzwedel. - Die Leitung der Perver Grundschule um Angela Ritter-Hundt kann aufatmen. Der seit 2021 zur Debatte stehende Anbau eines Fachraums hat im letzten Moment doch Eingang in den aktuellen Haushalt gefunden und soll nach Möglichkeit in diesem Jahr umgesetzt werden. In zwei Ausschüssen war entschieden worden, das Vorhaben auf 2027 zu verschieben oder die Kosten von insgesamt rund 300.000 Euro auf 2025 und 2026 zu splitten.