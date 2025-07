Nach Vorwürfen von Auszubildenden und Querelen hat sich die Pflegeschule in Salzwedel neu aufgestellt. Die Kliniksprecherin erklärt, wie es nun weitergeht.

Nach schweren Vorwürfen: Neues Personal für Pflegeschule in Salzwedel

Ausbildung in der Pflege

Loriana Elstner und Kevin Radtke absolvieren derzeit das zweite Ausbildungsjahr an der Pflegeschule des Altmark-Klinikums.

Salzwedel. - Das Altmark-Klinikum wirbt für die generalistische Ausbildung an seiner Pflegeschule in Salzwedel. Am Ende stehe der Abschluss „Pflegefachmann/-frau/-person“, der automatisch die frühere Alten-, Gesundheits-, Kranken- und Kinderkrankenpflegeausbildung ersetzt, informiert Kliniksprecherin Ivonne Bolle.