In Salzwedel ist ein 56-Jähriger offenbar brutal attackiert worden. Und das mutmaßlich von seinem Sohn – in den eigenen vier Wänden. Der junge Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Salzwedel. - Es müssen brutale Szenen gewesen sein, die sich Ende Dezember in Salzwedel abgespielt haben. In einem gut situiertem Wohnviertel am Stadtrand ist ein Mann in seinem Wohnhaus lebensbedrohlich verletzt worden. Und das womöglich von seinem eigenen Sohn.