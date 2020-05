An einer Tankstelle in Diesdorf wurde ein Schlauch durchgeschnitten. 150 Liter Kraftstoff liefen aus, als ein Kunde gerade tanken wollte. Symbolfoto: dpa

Da landete der Diesel nicht im Tank: In Diesdorf schnitten Unbekannte einen Schlauch an einer Zapfsäule durch.

Diesdorf (ap) l Etwa 150 Liter Diesel sind am Donnerstag, 28. Mai, gegen 5.30 Uhr aus einem abgetrennten Schlauch auf das Gelände der Tankstelle in Diesdorf geschossen. Vorausgegangen war, dass ein Kunde an der betroffenen Zapfsäule tanken wollte. Diese wurde von einer Mitarbeiterin in der Tankstelle aktiviert. Dadurch schaltete sich die Pumpe ein.

Was nicht bemerkt wurde, war der Diebstahl eines Kraftstoffschlauches, der sich an eben jener Zapfsäule befunden hatte. Da dieser fehlte, strömte der Diesel auf das Gelände. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Diesdorf rückten aus, um den Kraftstoff zu binden.

Ermittlungen der Polizei, die über den Diebstahl informiert worden war, führten zu ersten Hinweisen auf den Täter. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Beamten suchen nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich im Salzwedeler Revier unter der Rufnummer 03901/84 80 zu melden.