Glück im Unglück hatte ein junger Mann bei einem schweren Unfall in Salzwedel.

Salzwedel / Ritze (ci) l Mehrfach mit seinem Fahrzeug überschlagen hatte sich eine 21-Jähriger auf der Fahrt von Salzwedel nach Ritze am Samstag, 20. Juni, wenige Minuten nach 7 Uhr. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann auf der K1002 unterwegs, als er kurz nach einer Überführung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Das Auto sei nach links von der Fahrbahn abgekommen, ins Kippen geraten und habe sich dann mehrfach überschlagen.

Der Fahrer hatte, so heißt es in dem Bericht der Polizei, „Glück im Unglück"; es sei ihm gelungen, sich selbst aus dem zerstörten Fahrzeug zu befreien. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sei er von einem Ersthelfer versorgt worden. Anschließend wurde er mit leichten Verletzungen zur Beobachtung in das Krankenhaus nach Salzwedel gebracht.