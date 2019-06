Das kann teuer werden: Eine 22-Jährige hat in Salzwedel Diskobesucher belästigt, eine Mitarbeiterin und Polizeibeamte angegriffen.

Salzwedel l Eine 22-Jährige ist am Sonnabend um 2.45 Uhr nach dem Rauswurf aus einer Diskothek am Gerstedter Weg in Salzwedel durchgedreht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die junge Frau hatte zuvor mehrere Gäste belästigt. Daraufhin griffen Sicherheitsmitarbeiter ein und legten der 22-Jährigen nahe, die Veranstaltungsräume sofort zu verlassen.

Dennoch versuchte die Frau erneut, in die Diskothek zu gelangen. Sie griff eine ihr bekannte Mitarbeiterin an, die zuvor versucht hatte, die des Raumes Verwiesene zu beruhigen. Die 33-Jährige wurde getreten, gekratzt und an den Haaren gezogen, woraufhin die Geschädigte erklärte, einen Arzt aufsuchen zu wollen.

Auch die Polizeibeamten, die zur Diskothek eilten, kamen nicht ungeschoren davon: Die 22-Jährige schlug und trat um sich. Zudem beleidigte sie die Ordnungshüter.

Warum die junge Frau so aufgebracht war, ist derzeit noch unklar. Das Ausrasten wird für sie noch ein Nachspiel haben: Denn sie wird sich für ihr Handeln strafrechtlich verantworten müssen.