Mit einer Platzwunde am Kopf wurde ein Mann in einem Graben liegend entdeckt. Symbolfoto: Martin Rieß

In Salzwedel wurde ein Mann mit einer blutenden Platzwunde am Kopf in einem Graben liegend entdeckt.

Salzwedel (ao) l Zu einer Körperverletzung ist es am Donnerstag, 28. Mai, am späten Abend gegen 23.28 Uhr in Salzwedel gekommen. Passanten fanden einen 23-Jährigen stark blutend im Graben liegend am Krangener Weg. Er hatte eine Platzwunde am Kopf. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Bei der Polizei gab der Verletzte an, zuvor geschlagen worden zu sein. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise unter Telefon 03901/8480.

