Erst ohne Führerschein mit Auto unterwegs, dann Fußgänger mit Kettensäge bedroht: Ein Salzwedeler musste in die Psychiatrie.

Bergen/Salzwedel (ap) l Ein 26-jähriger Salzwedeler hat am Freitag Beamte der Polizeiinspektion Lüneburg in Atem gehalten. Darüber informierten die Beamten am Sonntag. Gegen 16 Uhr hat der Mann mit einem nicht zugelassenen VW Golf in der Gemarkung Bergen öffentliche Straße befahren. Ordnunghüter haben ihn zwischen den Ortschaften Banzau und Oldendorf kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der 26-Jährige keine Fahrerlaubnis besetzt und zudem unter Alkoholeinwirkung stand. Der Salzwedeler musste zur Blutprobe.

Gegen 19.30 Uhr wurde der Mann erneut auffällig. Zu diesem Zeitpunkt hat er zwei Fußgänger mit einer Kettensäge bedroht. Als er das Gerät starten wollte, rannten die beiden davon.

Polizisten beleidigt

Den Polizeibeamten blieb nichts weiter übrig, als den psychisch auffälligen Mann in eine psychiatrische Klinik nach Uelzen zu bringen, auch wenn sich dieser dagegen wehrte. Während der Fahrt bedrohte und beleidigte der Salzwedeler die eingesetzten Begleiter.

Gegen den 26-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.