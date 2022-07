Polizei nach Randale am Bürgercenter in Salzwedel verstärkt auf Streife

Die Randale und Ruhestörung am Bürgercenter und am Rathaus in Salzwedel bewegt weiter die Gemüter. Der Polizei ist die Situation dort bekannt.

Salzwedel-me - Das Thema zerstörter Bänke am Salzwedeler Rathaus und Randale am Bürgercenter bewegt die Salzwedeler. Das Abbauen der Sitzgelegenheiten, wie es Bürgermeisterin Sabine Blümel angekündigt hat, wird dabei von vielen kritisch und „als Kapitulation vor den Jugendlichen, die sich nicht benehmen können“, gesehen, wurde am Lesertelefon der Volksstimme und in Zuschriften deutlich.